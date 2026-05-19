В нескольких районах Латвии объявили воздушную тревогу

- В Цесисском, Гулбенском и Смилтенском краях, а также в Краславе, Прейли, Лудзе, Резекне и Мадоне в Латвии объявили воздушную тревогу.
- В некоторых районах из-за этого прервали проведение централизованного экзамена по латышскому языку.
РИГА, 19 мая – РИА Новости. Воздушную угрозу объявили сразу в нескольких районах Латвии, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
"Воздушную угрозу объявили сразу в нескольких районах Латвии — в Цесисском, Гулбенском и Смилтенском краях", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
Кроме того, по сведениям Sputnik Латвия тревога была и в Краславе, Прейли, Лудзе, Резекне и Мадоне.
"Из-за возможной угрозы воздушному пространству централизованный экзамен по латышскому языку был прерван в Краславском, Прейльском, Лудзенском, Мадонском и Резекненском краях, а также в городе Резекне", - говорится в сообщении Sputnik Латвия.
В пресс-бюро СВР России позднее заявили, что координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от возмездия.
