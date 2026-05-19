ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты размещали свои биолаборатории за рубежом, в том числе на Украине, так как проводить такие эксперименты на территории США слишком опасно, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

"Если бы риск (от разработок. — Прим. ред.) не был высоким, биолаборатории находились бы в США. Не было бы необходимости переносить эти крайне опасные эксперименты в другие страны. Закон США не разрешает проводить такие исследования на территории страны по той простой причине, что это чересчур опасно", — отметил экс-дипломат.