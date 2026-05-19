Экс-дипломат объяснил, почему США размещали биолаборатории на Украине
05:02 19.05.2026 (обновлено: 11:16 19.05.2026)
Экс-дипломат объяснил, почему США размещали биолаборатории на Украине

Форд: США размещали лаборатории на Украине, боясь проводить эксперименты у себя

© REUTERS / Kevin Lamarque — Флаги США в Вашингтоне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что США размещали свои биолаборатории за рубежом, в том числе на Украине, так как проводить такие эксперименты на территории самих Штатов слишком опасно.
  • Дипломат напомнил, что пандемия COVID-19 началась в финансируемой США лаборатории.
ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты размещали свои биолаборатории за рубежом, в том числе на Украине, так как проводить такие эксперименты на территории США слишком опасно, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
Глава нацразведки США Тулси Габбард ранее заявила, что США проведут расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Габбард подчеркнула, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.
"Если бы риск (от разработок. — Прим. ред.) не был высоким, биолаборатории находились бы в США. Не было бы необходимости переносить эти крайне опасные эксперименты в другие страны. Закон США не разрешает проводить такие исследования на территории страны по той простой причине, что это чересчур опасно", — отметил экс-дипломат.
В качестве доказательства опасности американских биолабораторий Форд привел пандемию COVID-19, которая началась в финансируемой США лаборатории, изучавшей повышение смертности вирусов.
Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По данным Минобороны, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала СВО.
