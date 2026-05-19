09:55 19.05.2026 (обновлено: 12:02 19.05.2026)
В Кузбассе наградили машиниста, предотвратившего поджог локомотива

© Фото : Новости ЗСЖД/TelegramЗападно-Сибирская железная дорога наградила машиниста тепловоза, предотвратившего поджог локомотива подростком-диверсантом
НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Западно-Сибирская железная дорога наградила машиниста тепловоза, который ночью 9 мая в Кузбассе предотвратил поджог локомотива подростком-диверсантом, сообщает ЗСЖД.
Ранее в УФСБ по Кемеровской области сообщали о попытке совершения подростком диверсии. По заданию телефонных мошенников он хотел поджечь локомотив на одной из железнодорожных станций в Кузбассе, но ему помешали сотрудники РЖД и транспортной полиции. Расследуется уголовное дело по статье о покушении на диверсию.
"Ночью 9 мая в Кемеровской области машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Топки Виталий Верещагин проявил невероятную бдительность и мужество. В кабину локомотива ворвался посторонний с канистрой бензина и начал обливать ее. Виталий мгновенно среагировал — вытолкнул злоумышленника из локомотива. После этого машинист передал информацию по радиосвязи дежурной по станции", - говорится в сообщении.
В ЗСЖД отметили, что благодаря грамотным и решительным действиям машиниста подозреваемого оперативно задержали полицейские.
За проявленное мужество исполняющий обязанности начальника Западно-Сибирской железной дороги Юрий Чуркин наградил Виталия Верещагина первым почетным дипломом "Признание магистрали" в номинации "Герой нашего времени".
