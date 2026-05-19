Австрийский космонавт назвал главные препятствия для миссии на Марс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австрийский космонавт Франц Фибек считает длительность полета основным препятствием для миссии на Марс.
- Среди сложностей миссии на Марс он назвал медицинские проблемы, связанные с радиацией.
- Фибек отметил важность психологического фактора для миссии на Марс, так как полет и пребывание на планете займут длительное время.
ВЕНА, 19 мая - РИА Новости, Светлана Берило. Австрийский космонавт Франц Фибёк в интервью РИА Новости перечислил главные препятствия для миссии на Марс.
На вопрос о главных препятствиях для полета на Марс на сегодняшний день космонавт отметил, что с технологической точки зрения люди уже довольно далеко продвинулись.
«
"Основная сложность - это длительность полета. Потребуется большое количество топлива и соответствующие технические решения, и здесь ситуация не такая, как с полетом на Луну: туда можно долететь за три дня и почти сразу вернуться обратно. С Марсом все иначе", - отметил Фибек.
Кроме того, по его словам, есть медицинские проблемы - прежде всего радиация, которая будет значительно сильнее. "Здесь необходимы надежные защитные решения", - пояснил он.
Кроме того, по его словам, важен и психологический фактор - нужно учитывать, что речь идет о длительном времени: примерно три года вдали от Земли, без возможности быстро вернуться, пояснил он.