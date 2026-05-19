07:52 19.05.2026
Запад осознает масштабы коррупции на Украине, считают эксперты

Флаг и герб Украины. Архивное фото
  • Западные страны осознают масштабы коррупции на Украине, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
  • Высшая политическая элита в Брюсселе, Германии и Париже закроет глаза на коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, потому что он ей невыгоден, считает Андрей Быстрицкий.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Западные страны, как и Россия, осознают масштабы коррупции на Украине и роль Владимира Зеленского в ней, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.
"Там (на Западе - ред.) тоже, как и в России, прекрасно осознают масштабы коррупции. Кроме того, там даже протестовали против коррупции на Украине и против выделения ей масштабных средств, потому что они расходуются и на коррупцию", - сказал РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
По мнению председателя совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрея Быстрицкого, высшая политическая элита в Брюсселе, Германии и Париже закроет глаза на нынешний коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, потому что он ей невыгоден.
"Они настолько сейчас погрузились в безумие ненависти к России и к оставшейся части мира, что закроют глаза и постараются ничего не менять. Наоборот, еще больше поддержат Украину, потому что они породили образ загадочного Зеленского в своей голове и им тяжело от этого отказаться", - добавил он.
При этом, указал эксперт, Европа далеко не едина и там есть разные силы.
"Для многих политических деятелей, которые находятся сейчас в оппозиции, например, в той же Германии, это будет сигналом, чтобы усилить критику действующей власти в этих странах и критически отнестись к Зеленскому, мол, смотрите, кого вы поддерживаете. К сожалению, европейская верхушка делать ничего не будет из-за этого. То есть они будут делать то же самое, что и прежде", - заключил Быстрицкий.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
УкраинаРоссияГерманияВладимир ЗеленскийАндрей БыстрицкийАндрей ЕрмакМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
