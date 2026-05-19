Краткий пересказ от РИА ИИ Западные страны осознают масштабы коррупции на Украине, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Высшая политическая элита в Брюсселе, Германии и Париже закроет глаза на коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, потому что он ей невыгоден, считает Андрей Быстрицкий.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Западные страны, как и Россия, осознают масштабы коррупции на Украине и роль Владимира Зеленского в ней, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.

"Там (на Западе - ред.) тоже, как и в России , прекрасно осознают масштабы коррупции. Кроме того, там даже протестовали против коррупции на Украине и против выделения ей масштабных средств, потому что они расходуются и на коррупцию", - сказал РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько

"Они настолько сейчас погрузились в безумие ненависти к России и к оставшейся части мира, что закроют глаза и постараются ничего не менять. Наоборот, еще больше поддержат Украину, потому что они породили образ загадочного Зеленского в своей голове и им тяжело от этого отказаться", - добавил он.

При этом, указал эксперт, Европа далеко не едина и там есть разные силы.