Правительство США поддерживает НАБУ и САП в борьбе с коррупцией на Украине

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Правительство США продолжает поддержку деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в сфере расследования коррупции на высоком уровне украинской власти, об этом говорится в свежем отчете генинспектора Пентагона для конгресса по итогам I квартала 2026 года.