Королев поставил задачи по подготовке Верхневолжья к осени и зиме - РИА Новости, 19.05.2026
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:08 19.05.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Виталий Королев подвел итоги отопительного сезона 2025–2026 годов и определил приоритеты по подготовке Верхневолжья к предстоящему осенне-зимнему периоду (ОЗП), сообщает пресс-служба регправительства.
Он отметил, что отопительный сезон в регионе прошел без серьезных сбоев.
"Сократилось количество инцидентов на сетях тепло- и водоснабжения. Тем не менее повышенного внимания требует ситуация в сфере электроснабжения, где число отключений остается высоким. На основе анализа прохождения прошедшей зимы нами принят ряд системных решений. По сравнению с прошлым годом в 2,4 раза – до 4 миллиардов рублей – увеличен объем средств на подготовку к предстоящей зиме. В том числе на капитальный ремонт и модернизацию коммунальных сетей и теплоисточников", – отметил Королев.
Глава региона поручил Минэнерго Тверской области и руководителям муниципалитетов постоянно держать на личном контроле ход работ по каждому объекту. Сделал особый акцент на минимизации неудобств для жителей, согласовании работ с дорожной отраслью.
Королев поставил перед Госжилинспекцией Тверской области задачу на основе обращений граждан составить список многоквартирных домов, где в прошлом сезоне были проблемы с теплоснабжением по вине управляющих компаний, и проконтролировать устранение этих недочетов по каждому адресу.
Профильным министерствам даны поручения по своевременной подготовке к ОЗП учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, социальной защиты населения.
В этом году планируется модернизировать 29 объектов теплоснабжения в 19 муниципалитетах. Продолжается строительство современных газовых блочно-модульных котельных. В этом году сразу 16 таких котельных введут в Нелидово, 12 – в Максатихе и Красном Холме. Еще 19 объектов построят в Бологом, Бежецке, Вышнем Волочке, Эммауссе и Савватьево Калининского округа, Максатихе, Оленино, Рамешках, Луковниково Старицкого округа, Твери.
Активные работы ведутся в электросетевом комплексе. Обновляют опоры ЛЭП, заменяют провода, ремонтируют трансформаторы и оборудование трансформаторных подстанций. Глава региона обратил особое внимание на своевременное выявление деревьев, которые потенциально могут повредить линии электропередачи.
Как обозначил Королев, подготовка к отопительному периоду в регионе должна завершиться до 1 сентября.
"Наличие света и тепла в домах наших граждан – это самое главное для надежного прохождения зимы. Мы будем продолжать эту работу", – отметил руководитель региона.
 
Тверская областьВиталий КоролевВышний ВолочекБологоеТверь
 
 
