Рейтинг@Mail.ru
Россия увеличила экспорт шоколадных конфет на четверть - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 19.05.2026 (обновлено: 18:09 19.05.2026)
Россия увеличила экспорт шоколадных конфет на четверть

РИА Новости: экспорт российских шоколадных конфет вырос в этом году на 25%

© iStock.com / GMVozdШоколадные конфеты
Шоколадные конфеты - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© iStock.com / GMVozd
Шоколадные конфеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия за четыре месяца 2026 года нарастила экспорт шоколадных конфет на четверть в стоимостном выражении.
  • Объем экспорта шоколадных конфет из России составил 13,5 тысячи тонн на сумму свыше 60 миллионов долларов.
  • Крупнейшими импортерами стали Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия и Таджикистан.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия за четыре месяца 2026 года нарастила экспорт шоколадных конфет на четверть в стоимостном выражении, до 13,5 тысячи тонн на сумму 60 миллионов долларов, рассказали РИА Новости в Федеральном центре "Агроэкспорт".
«
"Согласно предварительным оценкам экспертов, за четыре месяца 2026 года (без учета данных стран ЕАЭС за март-апрель) Россия экспортировала за границу 13,5 тысячи тонн шоколадных конфет на сумму свыше 60 миллионов долларов. В сравнении с тем же периодом прошлого года объем поставок вырос на 25% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении.
В "Агроэкспорте" уточнили, что самыми крупными импортерами стали: Казахстан со стоимостью поставок более 11 миллионов долларов, Узбекистан - более 9,5 миллиона долларов, Азербайджан - более 6,5 миллиона долларов, а также Белоруссия и Таджикистан с объемом порядка 6 миллионов долларов.
В центре отметили, что 2025 год вышел рекордным по экспортной выручке России, полученной при поставках шоколадных конфет, за всю историю наблюдений - около 151 миллиона долларов.
Линия по выпуску шоколадных конфет - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Названы страны, импортировавшие больше всего российского шоколада
6 января, 09:39
 
ЭкономикаРоссияКазахстанУзбекистанЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала