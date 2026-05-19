Россия увеличила экспорт шоколадных конфет на четверть

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия за четыре месяца 2026 года нарастила экспорт шоколадных конфет на четверть в стоимостном выражении, до 13,5 тысячи тонн на сумму 60 миллионов долларов, рассказали РИА Новости в Федеральном центре "Агроэкспорт".