Россия увеличила экспорт шоколадных конфет на четверть

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия за четыре месяца 2026 года нарастила экспорт шоколадных конфет на четверть в стоимостном выражении, до 13,5 тысячи тонн на сумму 60 миллионов долларов, рассказали РИА Новости в Федеральном центре "Агроэкспорт".
"Согласно предварительным оценкам экспертов, за четыре месяца 2026 года (без учета данных стран ЕАЭС за март-апрель) Россия экспортировала за границу 13,5 тысячи тонн шоколадных конфет на сумму свыше 60 миллионов долларов. В сравнении с тем же периодом прошлого года объем поставок вырос на 25% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении.
В "Агроэкспорте" уточнили, что самыми крупными импортерами стали: Казахстан со стоимостью поставок более 11 миллионов долларов, Узбекистан - более 9,5 миллиона долларов, Азербайджан - более 6,5 миллиона долларов, а также Белоруссия и Таджикистан с объемом порядка 6 миллионов долларов.
В центре отметили, что 2025 год вышел рекордным по экспортной выручке России, полученной при поставках шоколадных конфет, за всю историю наблюдений - около 151 миллиона долларов.