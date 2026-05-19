Лихачев рассказал об интересе Китая к сотрудничеству по "Севморпути"

ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Китай с каждым месяцем проявляет все больше интереса к сотрудничеству по Севморпути, заявил журналистам во вторник гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
По данным "Росатома", в 2025 году объем перевезенных по Севморпути транзитных грузов достиг рекордной отметки в 3,2 миллиона тонн. Объем грузоперевозок между Россией и Китаем по Севморпути в 2025 году составил 5,4 миллиона тонн.
Лихачев отметил, что показатели перевозок между Россией и Китаем по Севморпути 2025 года превосходят "рекорды нашей страны в целом по перевозкам по СМП".
"Уверен, что в этом (2026 - ред.) году цифры будут обновлены", - добавил он.
