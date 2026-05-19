Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал об интересе Китая к сотрудничеству по "Севморпути" - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 19.05.2026 (обновлено: 16:18 19.05.2026)
Лихачев рассказал об интересе Китая к сотрудничеству по "Севморпути"

Лихачев: Китай проявляет все больше интереса к сотрудничеству по "Севморпути"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай проявляет все больший интерес к сотрудничеству по Северному морскому пути, заявил Лихачев.
  • Объем грузоперевозок между Россией и Китаем по Севморпути в 2025 году составил 5,4 миллиона тонн.
ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Китай с каждым месяцем проявляет все больше интереса к сотрудничеству по Севморпути, заявил журналистам во вторник гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Такое впечатление, что буквально с каждым месяцем наши китайские друзья чувствуют все больше и больше интереса к этой работе", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос о сотрудничестве РФ и КНР по Севморпути.
По данным "Росатома", в 2025 году объем перевезенных по Севморпути транзитных грузов достиг рекордной отметки в 3,2 миллиона тонн. Объем грузоперевозок между Россией и Китаем по Севморпути в 2025 году составил 5,4 миллиона тонн.
Лихачев отметил, что показатели перевозок между Россией и Китаем по Севморпути 2025 года превосходят "рекорды нашей страны в целом по перевозкам по СМП".
"Уверен, что в этом (2026 - ред.) году цифры будут обновлены", - добавил он.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В МИД рассказали о повестке переговоров с Китаем
Вчера, 12:50
 
КитайАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала