Китайский эксперт рассказал о глобальном значении отношений Москвы и Пекина

ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китайско-российские отношения сегодня имеют глобальное значение, выходящее за рамки двусторонних связей, заявила РИА Новости заведующая Отделом многостороннего и регионального сотрудничества Института России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Ли Юнхуэй.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"В нынешней сложной и нестабильной международной обстановке китайско-российские отношения имеют глобальное значение, выходящее за рамки двустороннего сотрудничества", - сказала эксперт, комментируя предстоящий визит российского лидера в Китай.
"Китай и Россия совместно выступают за международно-правовую систему, основанную на целях и принципах Устава ООН, и содействуют формированию многополярного мирового порядка", - сказала она.
По словам эксперта, предстоящая встреча лидеров Китая и России в Пекине не только определит направление дальнейшего развития двусторонних отношений на следующем этапе, но и системно наметит грандиозный план вывода всеобъемлющего стратегического партнёрства и взаимодействия России и Китая в новую эпоху на более высокий уровень.