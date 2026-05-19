11:45 19.05.2026
Китайский эксперт рассказал о глобальном значении отношений Москвы и Пекина

Ли Юнхуэй: китайско-российские отношения сегодня имеют глобальное значение

Флаги России и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китайско-российские отношения сегодня имеют глобальное значение, выходящее за рамки двусторонних связей, заявила РИА Новости заведующая Отделом многостороннего и регионального сотрудничества Института России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Ли Юнхуэй.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"В нынешней сложной и нестабильной международной обстановке китайско-российские отношения имеют глобальное значение, выходящее за рамки двустороннего сотрудничества", - сказала эксперт, комментируя предстоящий визит российского лидера в Китай.
Ли Юнхуэй отметила, что тесная координация Пекина и Москвы на многосторонних площадках - таких как ООН, ШОС и БРИКС - служит образцом приверженности подлинному многостороннему подходу и противодействия "эксклюзивным клубам" и блоковому противостоянию.
"Китай и Россия совместно выступают за международно-правовую систему, основанную на целях и принципах Устава ООН, и содействуют формированию многополярного мирового порядка", - сказала она.
По словам эксперта, предстоящая встреча лидеров Китая и России в Пекине не только определит направление дальнейшего развития двусторонних отношений на следующем этапе, но и системно наметит грандиозный план вывода всеобъемлющего стратегического партнёрства и взаимодействия России и Китая в новую эпоху на более высокий уровень.
