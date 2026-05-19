Китайский эксперт рассказал о глобальном значении отношений Москвы и Пекина

ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китайско-российские отношения сегодня имеют глобальное значение, выходящее за рамки двусторонних связей, заявила РИА Новости заведующая Отделом многостороннего и регионального сотрудничества Института России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Ли Юнхуэй.

"В нынешней сложной и нестабильной международной обстановке китайско-российские отношения имеют глобальное значение, выходящее за рамки двустороннего сотрудничества", - сказала эксперт, комментируя предстоящий визит российского лидера в Китай.

ШОС и Ли Юнхуэй отметила, что тесная координация Пекина Москвы на многосторонних площадках - таких как ООН БРИКС - служит образцом приверженности подлинному многостороннему подходу и противодействия "эксклюзивным клубам" и блоковому противостоянию.

"Китай и Россия совместно выступают за международно-правовую систему, основанную на целях и принципах Устава ООН, и содействуют формированию многополярного мирового порядка", - сказала она.