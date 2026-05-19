МИД Китая поприветствовал визит Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай приветствует визит президента РФ Владимира Путина.
- Лидеры двух стран обменяются мнениями о двустороннем сотрудничестве в различных областях, а также по международным и региональным вопросам.
ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Китай приветствует визит президента РФ Владимира Путина, лидеры двух стран обсудят сотрудничество в различных областях, региональные и международные вопросы, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Китай приветствует визит президента РФ Владимира Путина в КНР", - заявил Го Цзякунь.
Он добавил, что "в ходе визита президента Путина главы двух государств обменяются мнениями о двустороннем сотрудничестве в различных областях, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес".
Президент России по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
На Западе испугались визита Путина в Китай
Вчера, 02:36