МИД Китая поприветствовал визит Путина

ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Китай приветствует визит президента РФ Владимира Путина, лидеры двух стран обсудят сотрудничество в различных областях, региональные и международные вопросы, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Он добавил, что "в ходе визита президента Путина главы двух государств обменяются мнениями о двустороннем сотрудничестве в различных областях, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес".