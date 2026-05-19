Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая поприветствовал визит Путина - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 19.05.2026 (обновлено: 12:20 19.05.2026)
МИД Китая поприветствовал визит Путина

Цзякунь: Китай приветствует визит Путина в страну

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай приветствует визит президента РФ Владимира Путина.
  • Лидеры двух стран обменяются мнениями о двустороннем сотрудничестве в различных областях, а также по международным и региональным вопросам.
ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Китай приветствует визит президента РФ Владимира Путина, лидеры двух стран обсудят сотрудничество в различных областях, региональные и международные вопросы, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Китай приветствует визит президента РФ Владимира Путина в КНР", - заявил Го Цзякунь.
Он добавил, что "в ходе визита президента Путина главы двух государств обменяются мнениями о двустороннем сотрудничестве в различных областях, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес".
Президент России по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
На Западе испугались визита Путина в Китай
Вчера, 02:36
 
В миреКитайРоссияВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала