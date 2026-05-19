Китаец назвал встречу с Путиным в 2000 году яркой страницей в своей жизни

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Китайский инженер Пэн Пай, который впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным в 2000 году, считает эту встречу яркой страницей в своей жизни и мечтает вновь с ним встретиться.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Путин во время визита в Китай встретится с китайским инженером Пэн Пайем, который, будучи ребенком, встречал его во время первого визита в КНР в 2000 году.
"Раньше я говорил, что та встреча стала самой яркой страницей в моей жизни. Теперь, похоже, появится такая же яркая страница… Когда эта мечта вот-вот станет реальностью, я не могу гарантировать, что не буду волноваться", - заявил Пэн Пай в интервью телеканалу RТ.
Он отмечает, что сильно взволнован перед встречей с президентом России и хочет сказать ему о том, что спустя 26 лет Путин "по-прежнему полон сил и величествен".
Ушаков ранее рассказывал, что Пэн Пай вырос и получил университетское образование в Москве, а сейчас работает в одной из крупных компаний КНР. Он также назвал предстоящую встречу "символичной".
Во вторник вечером по пекинскому времени Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Китай с официальным визитом, который продлится 19-20 мая.