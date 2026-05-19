Рейтинг@Mail.ru
Китаец назвал встречу с Путиным в 2000 году яркой страницей в своей жизни - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 19.05.2026
Китаец назвал встречу с Путиным в 2000 году яркой страницей в своей жизни

Встретившийся 26 лет назад с Путиным китаец мечтает увидеть президента РФ снова

© Фото : RTПэн Пай из Китая, фотографировавшийся с Путиным в 2000 году
Пэн Пай из Китая, фотографировавшийся с Путиным в 2000 году - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото : RT
Пэн Пай из Китая, фотографировавшийся с Путиным в 2000 году. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайский инженер Пэн Пай считает встречу с президентом России Владимиром Путиным в 2000 году яркой страницей в своей жизни.
  • Пэн Пай заявил, что мечтает вновь встретиться с Путиным и сильно взволнован перед встречей.
  • Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предстоящую встречу символичной.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Китайский инженер Пэн Пай, который впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным в 2000 году, считает эту встречу яркой страницей в своей жизни и мечтает вновь с ним встретиться.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Путин во время визита в Китай встретится с китайским инженером Пэн Пайем, который, будучи ребенком, встречал его во время первого визита в КНР в 2000 году.
Самолет президента РФ Владимира Путина в аэропорту Пекина - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Почти 7 миллионов человек смотрели трансляцию прибытия Путина в Китай
Вчера, 18:55
«
"Раньше я говорил, что та встреча стала самой яркой страницей в моей жизни. Теперь, похоже, появится такая же яркая страница… Когда эта мечта вот-вот станет реальностью, я не могу гарантировать, что не буду волноваться", - заявил Пэн Пай в интервью телеканалу .
Он отмечает, что сильно взволнован перед встречей с президентом России и хочет сказать ему о том, что спустя 26 лет Путин "по-прежнему полон сил и величествен".
Ушаков ранее рассказывал, что Пэн Пай вырос и получил университетское образование в Москве, а сейчас работает в одной из крупных компаний КНР. Он также назвал предстоящую встречу "символичной".
Во вторник вечером по пекинскому времени Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Китай с официальным визитом, который продлится 19-20 мая.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
"Мы следим". Мерц сделал заявление о визите Путина в Китай
Вчера, 16:38
 
В миреКитайРоссияМоскваВладимир ПутинЮрий УшаковСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала