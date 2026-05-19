Реконструкция парка у Дворца творчества – Мемориала стартовала в Кирове
17:40 19.05.2026
Реконструкция парка у Дворца творчества – Мемориала стартовала в Кирове

Старт реконструкции парка у Дворца творчества — Мемориала дан в Кирове

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая — РИА Новости. Старт реконструкции парка у Дворца творчества - Мемориала дан в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона.
Кировское областное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества - Мемориал" было построено в Погудинском парке на народные деньги в 1974 году для увековечивания памяти кировчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
"В рамках празднования Дня детских объединений и в преддверии 90-летия Кировской области глава региона Александр Соколов вместе Героями России, председателем российской "Юнармии" Владиславом Головиным, руководителем "Движения Первых" Артуром Орловым, депутатом Андреем Березиным дали старт благоустройства парка у "Дворца творчества – Мемориала", - говорится в сообщении.
Губернатору Кировской области представили макет реконструкции парка. "Этот проект особенный. Его продумала сама молодежь, и идея стала для всех нас – детей и взрослых – объединяющей. Благоустройство парка оставалось мечтой нескольких поколений. И сегодня мы начали воплощать эту идею в жизнь", — цитирует пресс-служба слова Соколова.
Началом благоустройства стала символическая высадка деревьев – создание "Аллеи поколений". Здесь появились 10 саженцев сирени. В мероприятии приняли участие активисты "Движения Первых" и почетные гости Кировской области. Глава региона назвал высадку аллеи символом связи времен и отметил, что "молодежь не просто просит изменений – она предлагает идеи и сама создает будущее".
"Во время мероприятия активисты "Движения Первых" записали послание ребятам в 2036 год, которое будет помещено в виртуальную капсулу времени. Она представляет из себя QR-код, при наведении на который пойдет отсчет времени до 100-летнего юбилея Кировской области. 19 мая 2036 года при наведении на QR-код будет транслироваться видеопослание для жителей и гостей Кировской области", - подчеркивается в сообщении.
