Любимова обсудила в Китае сотрудничество в сфере кино

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ольга Любимова провела встречу с представителями Китайской медиакорпорации в рамках рабочего визита в Китай.
- Стороны обсудили результаты сотрудничества в сфере кинематографа.
- Участники встречи также обсудили проведение обменных кинофестивалей.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова в рамках рабочего визита в Китай провела встречу с заместителем руководителя отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии КНР, президентом Китайской медиакорпорации Шэнь Хайсюном.
"В рамках рабочего визита в Китай встретилась с заместителем руководителя отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии КНР, президентом Китайской медиакорпорации Шэнь Хайсюном", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Стороны обсудили результаты сотрудничества двух стран в сфере кинематографа. Одним из ключевых итогов прошедших "перекрестных" Годов культуры России и Китая стало подписание межведомственного Плана действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года.
Среди успешных проектов были отмечены картина "Красный шелк", по которой уже ведется работа над продолжением, а также фильмы "Союзники" и "Меч справедливости", посвященные страницам совместной истории 1930-х годов.
Кроме того, китайская кинолента "Против течения" получила главную награду открытой евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка", а фильм "Долгий путь домой" был признан лучшим документальным проектом 48-го Московского международного кинофестиваля.
Помимо этого, участники встречи обсудили проведение обменных кинофестивалей. Китайский киноархив представит в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке новинки китайского кинематографа в июне, а в августе РОСКИНО организует российский кинофестиваль в городах Китая.
