Любимова обсудила в Китае сотрудничество в сфере кино
16:45 19.05.2026
Любимова обсудила в Китае сотрудничество в сфере кино

Ольга Любимова и Шэнь Хайсюн обсудили сотрудничество России и Китая в сфере кино

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Министр культуры России Ольга Любимова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Министр культуры России Ольга Любимова. Архивное фото
  • Ольга Любимова провела встречу с представителями Китайской медиакорпорации в рамках рабочего визита в Китай.
  • Стороны обсудили результаты сотрудничества в сфере кинематографа.
  • Участники встречи также обсудили проведение обменных кинофестивалей.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова в рамках рабочего визита в Китай провела встречу с заместителем руководителя отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии КНР, президентом Китайской медиакорпорации Шэнь Хайсюном.
"В рамках рабочего визита в Китай встретилась с заместителем руководителя отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии КНР, президентом Китайской медиакорпорации Шэнь Хайсюном", - написала она в своем канале на платформе "Макс".

Стороны обсудили результаты сотрудничества двух стран в сфере кинематографа. Одним из ключевых итогов прошедших "перекрестных" Годов культуры России и Китая стало подписание межведомственного Плана действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года.
Среди успешных проектов были отмечены картина "Красный шелк", по которой уже ведется работа над продолжением, а также фильмы "Союзники" и "Меч справедливости", посвященные страницам совместной истории 1930-х годов.
Кроме того, китайская кинолента "Против течения" получила главную награду открытой евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка", а фильм "Долгий путь домой" был признан лучшим документальным проектом 48-го Московского международного кинофестиваля.
В свою очередь, российская картина "Воздух" в прошлом году стала победителем кинофестиваля стран ШОС в Чунцине, а мультфильм "Маракуда" был удостоен главных призов Китайского международного фестиваля детского кино и 12-го международного кинофестиваля "Шелковый путь" в Фучжоу.
Помимо этого, участники встречи обсудили проведение обменных кинофестивалей. Китайский киноархив представит в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке новинки китайского кинематографа в июне, а в августе РОСКИНО организует российский кинофестиваль в городах Китая.
