Любимова обсудила в Китае сотрудничество в сфере кино

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова в рамках рабочего визита в Китай провела встречу с заместителем руководителя отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии КНР, президентом Китайской медиакорпорации Шэнь Хайсюном.

Стороны обсудили результаты сотрудничества двух стран в сфере кинематографа.

Стороны обсудили результаты сотрудничества двух стран в сфере кинематографа. Одним из ключевых итогов прошедших "перекрестных" Годов культуры России и Китая стало подписание межведомственного Плана действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года.

Среди успешных проектов были отмечены картина "Красный шелк", по которой уже ведется работа над продолжением, а также фильмы "Союзники" и "Меч справедливости", посвященные страницам совместной истории 1930-х годов.

Кроме того, китайская кинолента "Против течения" получила главную награду открытой евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка", а фильм "Долгий путь домой" был признан лучшим документальным проектом 48-го Московского международного кинофестиваля.

В свою очередь, российская картина "Воздух" в прошлом году стала победителем кинофестиваля стран ШОС Чунцине , а мультфильм "Маракуда" был удостоен главных призов Китайского международного фестиваля детского кино и 12-го международного кинофестиваля "Шелковый путь" в Фучжоу