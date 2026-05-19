Скворцов: запросы бизнеса на киберстрахование с начала года выросли вдвое

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Количество запросов на киберстрахование с начала 2026 года увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число заключенных договоров выросло на четверть, сообщает "АльфаСтрахование".
Около трети всех запросов приходится на промышленность, остальной спрос формируют компании из ритейла, ИТ и финансового сектора. Чаще всего они страхуют риски потери данных, нарушения работоспособности ИТ-систем и простоя бизнеса в результате кибератак.
Как отметил генеральный директор "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов, компании "действительно начали видеть в киберрисках реальную угрозу и смотрят в сторону финансовой защиты и включения страхования в систему риск-менеджмента".
По его словам, свою роль сыграли резонансные кейсы кибератак последних лет, а также рост числа атак через подрядчиков и внешние сервисы.
"Многие компании считали, что у них все под контролем благодаря техническим инструментам защиты. Что абсолютно не так, так как остаточный риск есть всегда. Тем более, что сейчас набирают обороты атаки через подрядчиков", — приводятся в сообщении слова Скворцова.