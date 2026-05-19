Рейтинг@Mail.ru
Скворцов: запросы бизнеса на киберстрахование с начала года выросли вдвое - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 19.05.2026

Скворцов: запросы бизнеса на киберстрахование с начала года выросли вдвое

© iStock.com / gorodenkoffДевушка-программист за работой
Девушка-программист за работой - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Девушка-программист за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Количество запросов на киберстрахование с начала 2026 года увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число заключенных договоров выросло на четверть, сообщает "АльфаСтрахование".
Около трети всех запросов приходится на промышленность, остальной спрос формируют компании из ритейла, ИТ и финансового сектора. Чаще всего они страхуют риски потери данных, нарушения работоспособности ИТ-систем и простоя бизнеса в результате кибератак.
Как отметил генеральный директор "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов, компании "действительно начали видеть в киберрисках реальную угрозу и смотрят в сторону финансовой защиты и включения страхования в систему риск-менеджмента".
По его словам, свою роль сыграли резонансные кейсы кибератак последних лет, а также рост числа атак через подрядчиков и внешние сервисы.
"Многие компании считали, что у них все под контролем благодаря техническим инструментам защиты. Что абсолютно не так, так как остаточный риск есть всегда. Тем более, что сейчас набирают обороты атаки через подрядчиков", — приводятся в сообщении слова Скворцова.
 
АльфаСтрахованиеСтрахованиестраховкаТехнологииКибербезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала