Тренер "Локомотива": у Радулова получилась мощная связка с Паником и Фрэзом

"Классная командная победа. Первый период был как у боксеров: разведка боем, команды не раскрывались, но во втором мы взвинтили темп. Один из игроков приехал на лавку и сказал, что вратарь соперника еле дышит. Не сбавляли обороты, провели хороший третий период и одержали победу. Что касается тройки Фрэза, то Паник проводит феноменальный плей-офф, он доминирует. Может, кто-то этого не видит, но это так. С Радуловым и Фрэзом - это хорошая связка, все имеют опыт игры в НХЛ. Я посчитал, что у них сложится химия", - сказал Хартли журналистам.