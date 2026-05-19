Владелец MV Hondius рассказал о состоянии заболевших хантавирусом на судне

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Несколько заразившихся хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius остаются в больницах, некоторые из них - в критическом состоянии, сообщил во вторник гендиректор нидерландской компании Oceanwide Expeditions, владеющей судном, Реми Буайссе.
"На момент написания этого текста несколько пострадавших остаются в больницах - некоторые из них все еще находятся в критическом состоянии, в то время как многие гости и члены экипажа продолжают находиться на карантине под медицинским наблюдением", - говорится в заявлении Буайссе по ситуации со вспышкой хантавируса на лайнере, которое распространила компания.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла в начале мая на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Пассажиры были эвакуированы, после чего судно с 25 членами экипажа, двумя медицинскими работниками, а также телом умершей от хантавируса пассажирки на борту отправилось в порт Роттердама. Прибывшие в Роттердам граждане были помещены на карантин.