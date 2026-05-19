03:55 19.05.2026
Кардиолог рассказал, кто может столкнуться с последствиями хантавируса

© REUTERS / Dado Ruvic
  • Уругвайский кардиолог Алехандро Крокер рассказал, что риск осложнений при хантавирусе выше у людей с сердечными заболеваниями.
  • Хантавирус может спровоцировать вирусную миокардиопатию, которая может привести к сердечной недостаточности.
  • На нидерландском круизном судне MV Hondius произошла вспышка хантавируса Андес, выявлены 11 случаев заражения, трое заболевших скончались.
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Риск осложнений при хантавирусе выше у людей с сердечными заболеваниями, рассказал РИА Новости уругвайский кардиолог Алехандро Крокер.
"Сопутствующие заболевания повышают риск развития осложнений при хантавирусе. Сердечные заболевания не являются исключением. У таких пациентов также чаще возникают осложнения", - сообщил он.
Крокер также отметил, что хантавирус способен спровоцировать вирусную миокардиопатию, которая, в свою очередь, может развиться в сердечную недостаточность.
"Хантавирус, как и другие вирусы, может вызывать вирусную миокардиопатию, которая может привести к сердечной недостаточности", - завил он.
Вспышка хантавируса Андес – южноамериканской разновидности хантавируса, переносимой грызунами, – произошла на нидерландском круизном судне MV Hondius, вышедшем 1 апреля из аргентинской Ушуайи. Выявлены 11 случаев заражения, трое заболевших скончались. ВОЗ считает вероятным, что первый пациент заразился до посадки в Аргентине, после чего на борту могла произойти редкая для хантавирусов передача от человека к человеку.
