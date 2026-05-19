МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вовлечение Латвии в конфликт на Украине - один из вариантов Запада, который ищет новых жертв, так как сама Украина "заканчивается", таким мнением поделился с РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Как ранее сообщили в Службе внешней разведки России, командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Киев собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета. Рига опасается ответного удара Москвы, но киевские власти, утверждая, что точное место запуска дронов определить будет невозможно, убедили Латвию, заявили в пресс-бюро СВР.
"Это один из вариантов, который Запад отрабатывал, им нужны новые жертвы, потому что Украина заканчивается, нужны новые идиоты, вот нашли латышей", - заявил Картаполов.
Как отметил глава думского комитета, Рига в этом случае станет агрессором по отношению к России.