IT-эксперт рассказал, как выбрать смартфон с хорошей камерой

"Сегодня хорошим уровнем считаются сенсоры формата 1/1,3″, а флагманы все чаще используют почти "дюймовые" матрицы 1″. Среди характеристик также следует обратить внимание на наличие оптической стабилизации, оптического зума и качество видеозаписи. Хороший стандарт сегодня - стабильные 4K и 60fps", - отметил Константинов.

Эксперт указал на то, что для обычной съемки достаточно камеры с разрешением 4К и частотой 30 кадров в секунду, так как RAW и LOG-профили необходимы для профессиональной работы. Также он отметил, что количество камер у телефона - это просто маркетинговый ход.