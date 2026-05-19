IT-эксперт рассказал, как выбрать смартфон с хорошей камерой
13:59 19.05.2026
IT-эксперт рассказал, как выбрать смартфон с хорошей камерой

Константинов: количество мегапикселей не влияет на качество камеры телефона

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Девушка фотографирует сирень
Девушка фотографирует сирень. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • IT-эксперт Богдан Константинов заявил, что количество мегапикселей не влияет на качество камеры телефона.
  • Важными характеристиками камеры смартфона являются размер сенсора, наличие оптической стабилизации, оптического зума и качество видеозаписи.
  • Для обычной съемки достаточно камеры с разрешением 4K и частотой 30 кадров в секунду.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Количество мегапикселей не влияет на качество камеры телефона, в отличие от величины сенсора и наличия оптической стабилизации, рассказал IT-эксперт ЭИСИ Богдан Константинов.
"Двести мегапикселей звучат впечатляюще, но к реальному качеству снимка имеют косвенное отношение. Что действительно важно, так это размер сенсора. Чем он крупнее, тем больше света и лучше фото в темноте", - сказал он в беседе с NEWS.ru.
"Сегодня хорошим уровнем считаются сенсоры формата 1/1,3″, а флагманы все чаще используют почти "дюймовые" матрицы 1″. Среди характеристик также следует обратить внимание на наличие оптической стабилизации, оптического зума и качество видеозаписи. Хороший стандарт сегодня - стабильные 4K и 60fps", - отметил Константинов.
Эксперт указал на то, что для обычной съемки достаточно камеры с разрешением 4К и частотой 30 кадров в секунду, так как RAW и LOG-профили необходимы для профессиональной работы. Также он отметил, что количество камер у телефона - это просто маркетинговый ход.
