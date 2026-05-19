У Каллас случилась новая истерика из-за России - РИА Новости, 19.05.2026
03:42 19.05.2026 (обновлено: 14:53 19.05.2026)
У Каллас случилась новая истерика из-за России

Каллас пригрозила странам, сотрудничающим с Россией и Ираном

© AP Photo / Michael Probst
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны, сотрудничающие с Россией и Ираном, будут лишаться финансирования ЕС, передает Euractiv.
  • По ее словам, если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы можно было перестроить взаимодействие.
  • Руководство ЕС пытается разработать стратегию инвестиционной программы "Глобальные ворота" на 300 миллиардов евро в рамках семилетнего бюджета.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Страны, сотрудничающие с Россией и Ираном, будут лишаться финансирования ЕС, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, ее слова приводит Euractiv.
«
"Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае", — сказала она.
Издание отмечает, что глава евродипломатии не уточнила, о каких именно "гибких условиях" идет речь.
Заявления Каллас прозвучали на фоне попыток руководства ЕС разработать стратегию инвестиционной программы "Глобальные ворота" на 300 миллиардов евро в рамках семилетнего бюджета.
Глава европейской дипломатии неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.

При этом ее повсеместно высмеивают за слепую антироссийскую риторику и скромные умственные способности.
Также газета Pais писала, что Каллас стала частью, вероятно, худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. Издание отметило, что она слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.
