Вторая бизнес-лаборатория для участников СВО стартовала в Сургутском районе - РИА Новости, 19.05.2026
19:06 19.05.2026
Вторая бизнес-лаборатория для участников СВО стартовала в Сургутском районе

В Югре стартовал второй поток бизнес-лаборатории «СВОе дело 2.0»

СУРГУТ, 19 мая – РИА Новости. Второй поток бизнес-лаборатории "СВОе дело 2.0" стартовал в Сургутском районе Югры, в рамках него участники специальной военной операции, ветераны и их семьи получат бесплатное обучение предпринимательству и возможность реализовать свои проекты, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Второй поток обучения стартовал в бизнес-лаборатории "СВОе дело" Сургутского района. Официальное название проекта – "Бизнес-лаборатория: СВОе дело 2.0". Это образовательный курс для участников специальной военной операции и членов их семей. "Студентами" потока этого года стали 15 человек", - написал Трубецкой в канале на платформе "Макс".
Глава муниципалитета отметил, что теперь в программе участвуют также ветераны боевых действий и граждане, проходившие срочную службу на приграничных территориях. Образовательный курс, который продлится до 25 мая, включает как очные, так и заочные занятия по основам предпринимательства, составлению бизнес-планов, запуску сайтов и основам маркетинга. В рамках программы с ними работают опытные бизнес-наставники, представители различных государственных структур и успешные предприниматели.
Следующий этап программы включает разработку и защиту проектов при поддержке инвестиционных менеджеров. Победители получат возможность участвовать в бизнес-миссии в Москве, где смогут обменяться опытом с предпринимателями из столицы и посетить инновационные площадки.
