МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Фрагменты ракеты-носителя "Союз-2.1б" эвакуируют в Вилюйском и Алданском районах Якутии, сообщили в региональной службе спасения.

"В Вилюйском районе в эти дни спасатели службы спасения Якутии совместно с " Роскосмосом " эвакуируют отделяющиеся фрагменты ракеты-носителя ("Союз-2.1б" - ред.)… К эвакуации фрагментов ракет приступила другая группа спасателей в Алданском районе", - говорится в сообщении.

Замначальника аэромобильного отряда службы спасения Якутии Павел Алексеев рассказал, что ракета была запущена в декабре 2025 года, тогда группа обеспечила безопасность населения и зафиксировала места падения отделяющихся частей.

Москвы и Вместе со спасателями работают экологи из Якутска Хабаровска , которые замеряют уровни радиации почвы и водоемов.