В Якутии эвакуируют фрагменты ракеты "Союз-2.1б"
16:58 19.05.2026 (обновлено: 18:14 19.05.2026)
В Якутии эвакуируют фрагменты ракеты "Союз-2.1б" через пять месяцев после пуска

© Фото : Служба спасения Якутии/TelegramЭвакуация фрагментов ракеты-носителя "Союз-2.1б" в Якутии
  • Фрагменты ракеты-носителя "Союз-2.1б" эвакуируют в Вилюйском и Алданском районах Якутии.
  • Ракета была запущена 28 декабря 2025 года с космодрома Восточный.
  • Вместе со спасателями работают экологи, которые замеряют уровни радиации почвы и водоемов.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Фрагменты ракеты-носителя "Союз-2.1б" эвакуируют в Вилюйском и Алданском районах Якутии, сообщили в региональной службе спасения.
"В Вилюйском районе в эти дни спасатели службы спасения Якутии совместно с "Роскосмосом" эвакуируют отделяющиеся фрагменты ракеты-носителя ("Союз-2.1б" - ред.)… К эвакуации фрагментов ракет приступила другая группа спасателей в Алданском районе", - говорится в сообщении.
Замначальника аэромобильного отряда службы спасения Якутии Павел Алексеев рассказал, что ракета была запущена в декабре 2025 года, тогда группа обеспечила безопасность населения и зафиксировала места падения отделяющихся частей.
Вместе со спасателями работают экологи из Якутска, Москвы и Хабаровска, которые замеряют уровни радиации почвы и водоемов.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" была запущена 28 декабря 2025 года с космодрома Восточный и помогла вывести на орбиту спутники "Аист-2Т" №1 и №2 и 50 других аппаратов.
