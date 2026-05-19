СМИ: Израиль захватил около тысячи квадратных километров за 2,5 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израиль захватил около одной тысячи квадратных километров территории с момента нападения движения ХАМАС 7 октября 2023 года.
- Более половины «захваченных» Израилем территорий находятся на юге Ливана, остальные 500 квадратных километров разделены между сектором Газа и Сирией.
- За период конфликта между движением ХАМАС и Израилем с 7 октября 2023 года погибли свыше 70 тысяч палестинцев и по меньшей мере 1,2 тысячи граждан Израиля.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Израиль "захватил" около одной тысячи квадратных километров территории с момента нападения на страну движения ХАМАС 7 октября 2023 года, пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты.
Как отмечает Financial Times, более половины "захваченных" территорий находятся на юге Ливана, где силы Израиля продвинулись на несколько десятков километров, чтобы создать то, что израильские официальные лица называют "зоной безопасности". Остальные 500 квадратных километров территории разделены между сектором Газа и Сирией.
Армия обороны Израиля отказалась от комментариев, но заявила, что войска "размещены в приграничных районах и в различных оперативных зонах".
За период конфликта между движением ХАМАС и Израилем, начиная с 7 октября 2023 года, погибли свыше 70 тысяч палестинцев, более 170 тысяч - ранены. По данным израильской стороны, по меньшей мере 1,2 тысячи граждан еврейского государства стали жертвами войны. По оценкам региональных и международных структур, восстановление фактически полностью разрушенного анклава займет около десяти лет и потребует порядка 70 миллиардов долларов.