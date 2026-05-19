15:37 19.05.2026
В Испании собака обнаружила 195 тысяч евро, спрятанные в машине украинца

Денежные купюры. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Испании служебная собака обнаружила 195 тысяч евро, спрятанные в автомобиле.
  • Деньги были найдены в провинции Альбасете на трассе A-31 в районе Чинчилья-де-Монтеарагон.
  • Владелец автомобиля, мужчина украинского происхождения, не смог объяснить происхождение денег, и они были изъяты правоохранителями.
МАДРИД, 19 мая - РИА Новости. Служебная собака гражданской гвардии Испании обнаружила 195 тысяч евро, спрятанные между сиденьями автомобиля украинца, сообщила газета Hoy.
"Помпа, молодая служебная собака породы бельгийская овчарка малинуа из кинологической службы гражданской гвардии, обнаружила 195 тысяч евро, спрятанные между сиденьями автомобиля, во время проверки на трассе A-31 в районе Чинчилья-де-Монтеарагон в провинции Альбасете", - пишет издание.
По его информации, купюры были распределены по нескольким пакетам и спрятаны в салоне машины. Отмечается, что "владелец автомобиля, мужчина украинского происхождения, не смог объяснить происхождение денег". Правоохранители изъяли деньги, поскольку в Испании без декларации можно перевозить не более 100 тысяч евро или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Мужчину привлекли к ответственности за административное нарушение. Гражданская гвардия продолжает выяснять происхождение изъятых средств.
