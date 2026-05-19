Вэнс прокомментировал возможность передачи России иранского урана

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Возможная передача России урана, находящегося в Иране, обсуждается в ходе продолжающихся переговоров, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Подобные вещи обсуждаются в ходе переговоров... Кто знает? Я не собираюсь давать предварительных обязательств в ходе переговоров", - сказал Вэнс на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о возможности передачи урана РФ.