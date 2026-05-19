Вэнс прокомментировал возможность передачи России иранского урана - РИА Новости, 19.05.2026
21:12 19.05.2026 (обновлено: 21:34 19.05.2026)
Вэнс прокомментировал возможность передачи России иранского урана

Вэнс: вопрос о возможной передаче РФ находящегося в Иране урана обсуждается

© REUTERS / Kevin LamarqueВице-президент США Джей Ди Вэнс во время пресс-брифинга в Белом доме в Вашингтоне. 19 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вэнс заявил, что на переговоров обсуждается возможность передачи России урана, находящегося в Иране.
  • Он отметил, что не собирается давать предварительных обязательств по этому вопросу.
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Возможная передача России урана, находящегося в Иране, обсуждается в ходе продолжающихся переговоров, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Подобные вещи обсуждаются в ходе переговоров... Кто знает? Я не собираюсь давать предварительных обязательств в ходе переговоров", - сказал Вэнс на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о возможности передачи урана РФ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
В Кремле заявили о готовности вернуться к идее вывоза урана из Ирана
15 апреля, 18:34
 
