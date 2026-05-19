Рейтинг@Mail.ru
Иран не запускал дроны в сторону АЭС в ОАЭ, пишет Tasnim - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 19.05.2026
Иран не запускал дроны в сторону АЭС в ОАЭ, пишет Tasnim

Tasnim: Иран не запускал беспилотники в сторону АЭС в ОАЭ

CC BY-SA 4.0 / Wikiemirati / АЭС Барака в ОАЭ
АЭС Барака в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
CC BY-SA 4.0 / Wikiemirati /
АЭС Барака в ОАЭ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран не запускал беспилотники в сторону АЭС в ОАЭ, сообщает Tasnim со ссылкой на иранский военный источник.
  • Иран считает Израиль виновным в нападении и утверждает, что Израиль пытается спровоцировать ОАЭ на более негативную роль против Ирана и других стран мусульманского мира.
ТЕГЕРАН, 19 мая – РИА Новости. Иран не запускал беспилотники в сторону АЭС в ОАЭ и считает Израиль виновным в этом нападении, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на иранский военный источник.
Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило, что в воскресенье системы ПВО ОАЭ перехватили два беспилотника, еще один поразил электрогенератор за пределами внутреннего периметра АЭС "Барака".
«
"Эти удары БПЛА по ОАЭ были осуществлены Израилем, и именно он пытается спровоцировать ОАЭ на более негативную роль на Ближнем Востоке, направленную против Ирана и других стран мусульманского мира", - сказал военный источник агентству Tasnim.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Ждем": КСИР сделал резкое заявление о сопровождающих танкеры военных США
7 марта, 11:49
 
В миреОАЭИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала