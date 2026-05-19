Иран не запускал дроны в сторону АЭС в ОАЭ, пишет Tasnim

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран не запускал беспилотники в сторону АЭС в ОАЭ, сообщает Tasnim со ссылкой на иранский военный источник.
- Иран считает Израиль виновным в нападении и утверждает, что Израиль пытается спровоцировать ОАЭ на более негативную роль против Ирана и других стран мусульманского мира.
ТЕГЕРАН, 19 мая – РИА Новости. Иран не запускал беспилотники в сторону АЭС в ОАЭ и считает Израиль виновным в этом нападении, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на иранский военный источник.
Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило, что в воскресенье системы ПВО ОАЭ перехватили два беспилотника, еще один поразил электрогенератор за пределами внутреннего периметра АЭС "Барака".
«
"Эти удары БПЛА по ОАЭ были осуществлены Израилем, и именно он пытается спровоцировать ОАЭ на более негативную роль на Ближнем Востоке, направленную против Ирана и других стран мусульманского мира", - сказал военный источник агентству Tasnim.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.