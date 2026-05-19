Рейтинг@Mail.ru
Иран настаивает на праве обогащать уран, пишут СМИ - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 19.05.2026 (обновлено: 10:46 19.05.2026)
Иран настаивает на праве обогащать уран, пишут СМИ

IRNA: Иран в диалоге с США настаивает на праве обогащать уран

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран настаивает на праве обогащать уран в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
  • Иран требует прекращения военных действий, снятия морской блокады, разблокировки активов, вывода американских сил из районов вблизи Ирана и компенсации ущерба.
  • США добиваются ограничения ядерных амбиций Ирана, а Тегеран готов обсуждать свою ядерную программу только после получения гарантий мира.
ТЕГЕРАН, 19 мая - РИА Новости. Иран в диалоге с США настаивает на праве обогащать уран, сообщило госагентство IRNA.
Президент США Дональд Трамп 15 мая заявил, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет. После этого МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Катар и ОАЭ просили США отсрочить атаку на Иран на 2-3 дня, заявил Трамп
Вчера, 02:58
"В последних предложениях Ирана подчеркивалось право Ирана на обогащение (урана) и использование мирного атома, прекращение войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие США морской блокады, разблокировка активов", - сообщило агентство IRNA.
По его данным, об этом было заявлено в ходе встречи замглавы МИД Ирана Казема Гариб-Абади с членами комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана.
Кроме того, Иран требует обеспечить компенсацию ущерба, необходимую для восстановления страны после военных действия, прекращения односторонних санкций США и "резолюций Собеза ООН", а также вывести все силы США из районов вблизи Ирана, отмечает агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.
США добиваются ограничения ядерных амбиций Ирана, Тегеран же сперва требует гарантий мира и после этого готов обсуждать свою ядерную программу.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Минздрав Ирана рассказал о состоянии верховного лидера страны
18 мая, 19:31
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампКазем Гариб-АбадиООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала