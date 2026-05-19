Иран настаивает на праве обогащать уран, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран настаивает на праве обогащать уран в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
- Иран требует прекращения военных действий, снятия морской блокады, разблокировки активов, вывода американских сил из районов вблизи Ирана и компенсации ущерба.
- США добиваются ограничения ядерных амбиций Ирана, а Тегеран готов обсуждать свою ядерную программу только после получения гарантий мира.
ТЕГЕРАН, 19 мая - РИА Новости. Иран в диалоге с США настаивает на праве обогащать уран, сообщило госагентство IRNA.
Президент США Дональд Трамп 15 мая заявил, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет. После этого МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
"В последних предложениях Ирана подчеркивалось право Ирана на обогащение (урана) и использование мирного атома, прекращение войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие США морской блокады, разблокировка активов", - сообщило агентство IRNA.
По его данным, об этом было заявлено в ходе встречи замглавы МИД Ирана Казема Гариб-Абади с членами комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана.
Кроме того, Иран требует обеспечить компенсацию ущерба, необходимую для восстановления страны после военных действия, прекращения односторонних санкций США и "резолюций Собеза ООН", а также вывести все силы США из районов вблизи Ирана, отмечает агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.
США добиваются ограничения ядерных амбиций Ирана, Тегеран же сперва требует гарантий мира и после этого готов обсуждать свою ядерную программу.