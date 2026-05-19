Как жил "железный генсек" Юрий Андропов

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Юрий Андропов вошел в историю не только как глава КГБ и генсек ЦК КПСС, но и как человек, чья личная скромность резко выделялась на фоне брежневской элиты. Изысканные блюда, золотые украшения, дорогие машины — для него это оставалось чуждым.

Чем на самом деле жил "железный генсек"?

Скромность, граничащая с аскетизмом

Даже внешним видом Андропов не походил на высшего партийного руководителя: седовласый, сутуловатый мужчина в очках скорее напоминал профессора, а речи произносил учительским тоном.

Коллег Андропова поражало его трудолюбие: в девять утра он уже был на работе, уходил в 21:30, после программы "Время". Порой на службу приезжал и в выходные.

Много читал. Раз в неделю ему привозили по десять книг из Ленинской и Исторической библиотек. Заказывал разное — от художественной до специальной литературы.

Скромность Андропова граничила с аскетизмом. Подчиненные делились воспоминаниями: он мог долго носить одни и те же вещи, порой его приходилось уговаривать заказать новый костюм или пальто.

Более того, отличали его и привычки: Андропов не курил, не пил, вел здоровый образ жизни, любил кататься на лыжах, дома и в рабочем кабинете у него всегда были гири и штанга.

Сидел на диете — и нарушал ее

Уже в молодости у Андропова было слабое здоровье. Проблемы с почками преследовали его всю жизнь, и врачи предписывали бессолевую диету, без острых и жирных блюд. Андропов строго следовал рекомендациям, хотя иногда позволял себе маленькие нарушения.

Помощники вспоминали: он просил втайне от медиков принести кусочек соленой селедки. Но такие случаи были редкими исключениями. Андропов чаще довольствовался простыми и полезными блюдами. Никаких капризов, никаких особых требований к поварам.

Обеды с Горбачевым и охраной

Есть еще одна деталь, которая много говорит об Андропове как о человеке. Он всегда садился завтракать, обедать и ужинать за одним столом с офицерами охраны и личным врачом Валентином Архиповым. Татьяна Филипповна, его жена, относилась к ним с тем же радушием, как и к членам семьи. Иногда к обеду приезжал Горбачев с супругой — и тоже все садились вместе.

Детей, Игоря и Ирину, Юрий Андропов с детства не приучал к роскоши. Запрещал коллегам давать машину сыну и встречать его из командировок. А когда дочь просила помочь с билетами в театр, разрешал найти их, но только за полную цену.

Однажды Нур Мохаммад Тараки, на тот момент занимавший должность премьер-министра Афганистана, прислал Андропову в подарок шикарный ковер. Дочь Андропова тогда как раз получила квартиру. Кто-то из присутствовавших предложил отдать ковер ей. "Это подарок госдеятеля госдеятелю, а не его дочери!" — рассердился Андропов.

Большой квартире предпочитал дачу

Конечно же, квартира Андропова отличалась от тех, в которых жили обычные советские граждане. В первую очередь размерами.

Только в прихожей генсека умещались диван, пара кресел и журнальный стол, а украшали ее две колонны. Гостиная выглядела не так помпезно: полированный стол, простой сервант, красивый комод и лампа. В рабочем кабинете превалировала простота: книжные шкафы под потолок и обычный письменный стол — никаких излишеств. Обычная спальня, в которой стояли комод, кровать, трюмо, два кресла, стол и самовар.

Впрочем, в квартире генсек вместе с семьей жил не так часто — предпочитал проводить время на даче.