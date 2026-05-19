Дмитриев заявил об интересе американских инвесторов к проектам России и КНР

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американские инвесторы заинтересованы в участии в российско-китайских проектах, в том числе в энергетике, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Дмитриев входит в состав российской делегации.