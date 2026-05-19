14:36 19.05.2026
Дмитриев заявил об интересе американских инвесторов к проектам России и КНР

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
  • Американские инвесторы заинтересованы в участии в российско-китайских проектах, в том числе в сфере энергетики, заявил Кирилл Дмитриев.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американские инвесторы заинтересованы в участии в российско-китайских проектах, в том числе в энергетике, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы, действительно, видим значимый интерес от ряда американских инвесторов к заходу в российско-китайские проекты, в том числе в сфере энергетики", - сказал Дмитриев в интервью ИС "Вести".
"Мы видим, что Китай и Россия поддерживают партнерский подход к тому, что надо вместе взаимодействовать. Санкции нелегитимны, и мы надеемся, что в том числе западные страны и США к этому подходу, в конце концов, присоединятся", - добавил он.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Дмитриев входит в состав российской делегации.
ЭкономикаРоссияКитайСШАКирилл ДмитриевВладимир ПутинСи ЦзиньпинРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
