"Хезболла" уничтожила платформу системы ПВО "Железный купол" Израиля - РИА Новости, 19.05.2026
17:23 19.05.2026
"Хезболла" уничтожила платформу системы ПВО "Железный купол" Израиля

Бойцы движения "Хезболлах". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы движения «Хезболлах» уничтожили платформу системы ПВО «Железный купол».
  • Удар был нанесен дроном-камикадзе на позиции Джаль аль-Аллям у границы с Ливаном.
БЕЙРУТ, 19 мая — РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" уничтожили беспилотником платформу системы ПВО "Железный купол" на позиции Джаль аль-Аллям у границы с Ливаном, говорится в заявлении пресс-службы движения.
"Бойцы исламского сопротивления в 13.25 во вторник нанесли удар дроном-камикадзе по платформе "Железного купола" на позиции Джаль аль-Аллям, что привело к ее уничтожению", — говорится в заявлении.
В заявлении "Хезболлах" отмечается, что удар был нанесен в рамках действий движения, которые оно называет ответом на израильские нарушения режима прекращения огня, и обстрелы населенных пунктов на юге Ливана.
