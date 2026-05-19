"Хезболла" уничтожила платформу системы ПВО "Железный купол" Израиля

БЕЙРУТ, 19 мая — РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" уничтожили беспилотником платформу системы ПВО "Железный купол" на позиции Джаль аль-Аллям у границы с Ливаном, говорится в заявлении пресс-службы движения.
"Бойцы исламского сопротивления в 13.25 во вторник нанесли удар дроном-камикадзе по платформе "Железного купола" на позиции Джаль аль-Аллям, что привело к ее уничтожению", — говорится в заявлении.