Хачанов одержал победу на старте турнира в Гамбурге

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг грунтового теннисного турнира в немецком Гамбурге, призовой фонд которого превышает 2,2 млн евро.
В своем стартовом матче пятый сеяный турнира Хачанов, который занимает 15-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), одержал волевую победу над французом Юго Гастоном со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4). Спортсмены провели на корте 2 часа 38 минут.
19 мая 2026 • начало в 16:25
Во втором круге Хачанову предстоит встретиться с победителем матча между французом Уго Умбером и немцем Юстином Энгелем.
