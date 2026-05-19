Хачанов одержал победу на старте турнира в Гамбурге - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
19:09 19.05.2026 (обновлено: 19:22 19.05.2026)
Хачанов одержал победу на старте турнира в Гамбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Карен Хачанов вышел во второй круг грунтового теннисного турнира в Гамбурге.
  • В стартовом матче Хачанов одержал волевую победу над французом Юго Гастоном со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг грунтового теннисного турнира в немецком Гамбурге, призовой фонд которого превышает 2,2 млн евро.
В своем стартовом матче пятый сеяный турнира Хачанов, который занимает 15-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), одержал волевую победу над французом Юго Гастоном со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4). Спортсмены провели на корте 2 часа 38 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Hamburg European Open
19 мая 2026 • начало в 16:25
Завершен
Уго Гастон
1 : 26:33:66:7
Карен Хачанов
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во втором круге Хачанову предстоит встретиться с победителем матча между французом Уго Умбером и немцем Юстином Энгелем.
ТеннисСпортАТРКарен ХачановЮго ГастонУго Умбер
 
