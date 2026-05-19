"Тампа" продлила контракт с российским защитником

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клуб НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" продлил двусторонний контракт с российским защитником Максимом Грошевым на два года.
- В текущем сезоне Грошев сыграл две игры за "Тампу" и дебютировал 28 декабря в матче против "Монреаля", где записал на свой счет первую результативную передачу в НХЛ.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" на своем сайте объявил о продлении двустороннего контракта с российским защитником Максимом Грошевым на два года.
В текущем сезоне Грошев сыграл две игры за "Тампу", дебютировав 28 декабря в матче против "Монреаля", где он записал на свой счет первую результативную передачу в НХЛ. Также в его активе 58 матчей за "Сиракьюс Кранч" в завершившемся регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги (АХЛ), за которые он набрал 21 очко (3 гола + 18 передач).
По ходу прошлого сезона он был отстранен на 10 матчей за расистские оскорбления в отношении соперника.
Грошеву 24 года. Он был выбран "Тампой" в третьем раунде под 85-м номером на драфте НХЛ 2020 года. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) права на игрока принадлежат московскому "Спартаку".