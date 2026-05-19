Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Греции обратились с требованием к Киеву после ЧП с морским дроном - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:23 19.05.2026
СМИ: в Греции обратились с требованием к Киеву после ЧП с морским дроном

Ekathimerini: Афины призвали Киев убрать все БЭК подальше от границ Греции

© Кадр видео из соцсетейУкраинский безэкипажный катер Magura V5 у берегов Греции
Украинский безэкипажный катер Magura V5 у берегов Греции - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Кадр видео из соцсетей
Украинский безэкипажный катер Magura V5 у берегов Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Афины потребовали от Киева отозвать все беспилотные катера от берегов Греции после инцидента с морским дроном, найденным рядом с островом Лефкада.
  • Греческая газета Ekathimerini сообщает, что найденный дрон — это морской дрон-камикадзе «Козак Мамай».
  • Греция может поднять в Совбезе ООН вопрос использования дронов ВСУ в Средиземном море с точки зрения безопасности судоходства.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Афины послали Киеву сигнал о необходимости отозвать все беспилотные катера от берегов Греции после инцидента с морским дроном, найденным рядом с островом Лефкада, пишет греческая газета Ekathimerini.
"Афины направили Киеву сигнал о том, что после обнаружения и идентификации беспилотного катера ВМС Украины на острове Лефкас он должен отозвать все БЭК, которые остаются вне поля зрения радаров, подальше от греческого побережья", — говорится в материале.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Греция подтвердила проведение заседания по СБ ООН Украине 30 мая
27 мая 2025, 16:41
Издание со ссылкой на источники пишет, что беспилотный катер, найденный в начале мая на Лефкаде, оказался морским дроном-камикадзе "Козак Мамай". Его перевозило судно, заходившие в Ливию. При этом он "был лишь одним дроном из неопределенного количества", — говорится в материале.
Греция считает, что действия беспилотных катеров в Средиземном море необходимо ограничить, поскольку дальнейшая эскалация может привести к полной потере контроля над ситуацией.
"В дипломатической сфере Афины уже дали понять всем, что риски для безопасности и окружающей среды в морях, окружающих Грецию, со стороны украинских беспилотников нельзя игнорировать", — пишет издание.
Греческая газовая компания DEPA и Нафтогаз Украины подписали письмо о намерениях по поставке природного газа Киеву. 16 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Греция и Украина подписали письмо о намерениях по поставке газа
16 ноября 2025, 16:28
Газета также пишет, что Греция может поднять в Совбезе ООН вопрос использования дронов ВСУ в Средиземном море с точки зрения безопасности судоходства.
В данный момент результаты расследования инцидента с дроном, проведенного греческим генштабом обороны, изучаются премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, который примет решение о дальнейших действиях Афин.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
В Греции санкции против России назвали трагедией для европейцев
4 апреля, 17:27
Восьмого мая газета "Прото Тема" писала, что греческие рыбаки обнаружили некое судно с работающим двигателем в пещере у острова Лефкас. Его перегнали до порта города Василики, где передали Береговой охране.
Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что следователи в Греции считают, что найденный у греческих берегов украинский безэкипажный катер сошел с курса из-за технической неисправности.
В прошлый понедельник глава МИД страны Йоргос Герапетритис заявил, что Греция проинформирует ЕС об инциденте с безэкипажным катером, предположительно, принадлежащим Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Премьер Греции обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
22 февраля 2025, 19:09
 
В миреГрецияАфиныКиевКириакос МицотакисООНВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала