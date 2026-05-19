СМИ: в Греции обратились с требованием к Киеву после ЧП с морским дроном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Афины потребовали от Киева отозвать все беспилотные катера от берегов Греции после инцидента с морским дроном, найденным рядом с островом Лефкада.
- Греческая газета Ekathimerini сообщает, что найденный дрон — это морской дрон-камикадзе «Козак Мамай».
- Греция может поднять в Совбезе ООН вопрос использования дронов ВСУ в Средиземном море с точки зрения безопасности судоходства.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Афины послали Киеву сигнал о необходимости отозвать все беспилотные катера от берегов Греции после инцидента с морским дроном, найденным рядом с островом Лефкада, пишет греческая газета Ekathimerini.
"Афины направили Киеву сигнал о том, что после обнаружения и идентификации беспилотного катера ВМС Украины на острове Лефкас он должен отозвать все БЭК, которые остаются вне поля зрения радаров, подальше от греческого побережья", — говорится в материале.
Издание со ссылкой на источники пишет, что беспилотный катер, найденный в начале мая на Лефкаде, оказался морским дроном-камикадзе "Козак Мамай". Его перевозило судно, заходившие в Ливию. При этом он "был лишь одним дроном из неопределенного количества", — говорится в материале.
Греция считает, что действия беспилотных катеров в Средиземном море необходимо ограничить, поскольку дальнейшая эскалация может привести к полной потере контроля над ситуацией.
"В дипломатической сфере Афины уже дали понять всем, что риски для безопасности и окружающей среды в морях, окружающих Грецию, со стороны украинских беспилотников нельзя игнорировать", — пишет издание.
Газета также пишет, что Греция может поднять в Совбезе ООН вопрос использования дронов ВСУ в Средиземном море с точки зрения безопасности судоходства.
В данный момент результаты расследования инцидента с дроном, проведенного греческим генштабом обороны, изучаются премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, который примет решение о дальнейших действиях Афин.
Восьмого мая газета "Прото Тема" писала, что греческие рыбаки обнаружили некое судно с работающим двигателем в пещере у острова Лефкас. Его перегнали до порта города Василики, где передали Береговой охране.
Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что следователи в Греции считают, что найденный у греческих берегов украинский безэкипажный катер сошел с курса из-за технической неисправности.
