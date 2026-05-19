Премьер Гренландии отказался принять участие в приеме в консульстве США

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отказался принять участие в приеме по случаю открытия нового здания американского консульства в столице автономии Нуук.

"Мы не приняли принципиального решения, но я участвовать не буду", - заявил Нильсен в интервью гренландской газете Sermitsiaq

Он уточнил, что не может говорить за других членов правительства.

Как пишет издание, прием состоится в четверг, 21 мая. Консульство разослало приглашения, однако, по данным источников Sermitsiaq, значительная часть приглашенных решили не участвовать.