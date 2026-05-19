Премьер Гренландии отказался принять участие в приеме в консульстве США - РИА Новости, 19.05.2026
16:51 19.05.2026
Премьер Гренландии отказался принять участие в приеме в консульстве США

Премьер Гренландии отказался от приема в честь открытия здания консульства США

© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Йенс-Фредерик Нильсен - РИА Новости, 19.05.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Йенс-Фредерик Нильсен. Архивное фото
  • Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отказался принять участие в приеме по случаю открытия нового здания американского консульства в столице автономии Нуук.
  • Прием состоится 21 мая, но значительная часть приглашенных решили не участвовать.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отказался принять участие в приеме по случаю открытия нового здания американского консульства в столице автономии Нуук.
"Мы не приняли принципиального решения, но я участвовать не буду", - заявил Нильсен в интервью гренландской газете Sermitsiaq.
Он уточнил, что не может говорить за других членов правительства.
Как пишет издание, прием состоится в четверг, 21 мая. Консульство разослало приглашения, однако, по данным источников Sermitsiaq, значительная часть приглашенных решили не участвовать.
Газета напоминает, что в 2020 году, когда консульство возобновило работу в старом здании, на прием явились несколько членов гренландского правительства, в том числе и Нильсен, тогда занимавший министерский пост.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
