Премьер Гренландии отказался принять участие в приеме в консульстве США

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отказался принять участие в приеме по случаю открытия нового здания американского консульства в столице автономии Нуук.
"Мы не приняли принципиального решения, но я участвовать не буду", - заявил Нильсен в интервью гренландской газете Sermitsiaq.
Он уточнил, что не может говорить за других членов правительства.
Как пишет издание, прием состоится в четверг, 21 мая. Консульство разослало приглашения, однако, по данным источников Sermitsiaq, значительная часть приглашенных решили не участвовать.
Газета напоминает, что в 2020 году, когда консульство возобновило работу в старом здании, на прием явились несколько членов гренландского правительства, в том числе и Нильсен, тогда занимавший министерский пост.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.