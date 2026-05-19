В Приднестровье заявили, что Украина продолжает минировать границу

ТИРАСПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Приднестровье фиксирует установление Украиной инженерных сооружений и мин на украинско-приднестровской границе, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.

Глава МГБ ПМР также подчеркнул, что каких-либо других активных действий на приднестровско-украинской границе на текущий момент не фиксируется.