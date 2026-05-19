Жителя Пензы приговорили к 13 годам за госизмену

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пензенский областной суд приговорил 35-летнего мужчину к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену.
- Мужчина передал представителю Украины сведения о российском военном.
- Осужденный также разместил призыв к совершению насильственных действий в отношении российских военных.
САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости. Пензенский областной суд приговорил 35-летнего мужчину к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену после передачи представителю Украины сведений об участнике СВО, сообщили пресс-служба суда и прокуратура региона.
"Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении суда на странице в соцсети "ВКонтакте".
Пензенцу был вынесен приговор во вторник по статье 275 УК РФ (государственная измена) и статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета). Дело рассматривалось в закрытом режиме. Свою причастность к совершению преступлений подсудимый не отрицал, добавили в суде.
По данным прокуратуры региона, в 2022 году мужчина 1991 года рождения, будучи несогласным с проводимой вооруженными силами РФ специальной военной операции, используя мессенджер, добровольно передал представителю специальных служб иностранного государства достоверные сведения о военнослужащем. Также осужденный разместил призыв к совершению насильственных действий в отношении российских военных.
