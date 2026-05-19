Новак оценил сотрудничество с КНР по поставкам нефти и газа

КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Россия удовлетворена сотрудничеством с Китаем по поставкам нефти и газа, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы удовлетворены тем сотрудничеством, которое складывается у нас с Китаем по поставкам нефти и газа. Если будут рассмотрены новые проекты дополнительные - мы об этом сообщим по результатам поездки (визита президента РФ Владимира Путина в Китай - ред.)", - сказал Новак.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Глава государства в преддверии своего визита заявил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня развития.
