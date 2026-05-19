Гатиятулин: в Казани достанем из себя все ради победы над "Локомотивом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил поражение своей команды в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина обилием ошибок со стороны своих подопечных.
- «Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в Ярославле со счетом 1:4, счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Локомотива».
- Шестая игра серии состоится в Казани 21 мая.
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер "Ак Барса" Анвар Гатиятулин, объясняя причины поражения своей команды в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина против ярославского "Локомотива", отметил обилие ошибок со стороны своих подопечных и заявил, что казанцам придется сыграть на пределе своих возможностей для победы в следующей игре.
"Ак Барс" во вторник проиграл "Локомотиву" в Ярославле (1:4). Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу железнодорожников.
«
"Перед серией говорил, что надо уметь играть отрезки. У нас было больше брака, контроля шайбы не хватало. Когда ее теряешь, много сил тратишь на попытки отобрать ее, соперник воспользовался этим моментом. Идет противостояние равных команд. Решают именно компоненты, о которых я ранее сказал. Принципиальна вся игра. Мы играли до финальной сирены. Мы имели преимущество в концовке встречи, хотели забить "Локомотиву". Противостояние идет долго, отнимает силы, с таким графиком нужно подготовиться к следующему матчу. У нас сильная команда. Мы будем выходить в Казани и доставать из себя все", - сказал Гатиятулин журналистам.
Шестая игра серии состоится в Казани 21 мая.