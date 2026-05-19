Гамова планирует поехать в США на церемонию включения в зал славы

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратная чемпионка мира в составе женской сборной России Екатерина Гамова заявила РИА Новости, что планирует отправиться в США на торжественную церемонию введения новых членов в Международный зал славы волейбола.

Во вторник стало известно, что Гамова будет принята в Международный зал славы волейбола в 2026 году. Ранее экс-волейболистка сказала РИА Новости, что для нее это стало неожиданным событием. Торжественная церемония принятия новых членов пройдет 17 октября в Холиоке (штат Массачусетс, США).

« "Планирую отправиться на торжественную церемонию в США", - сказала Гамова.

Последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Тетюхин в 2021 году.