Гамова планирует поехать в США на церемонию включения в зал славы

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратная чемпионка мира в составе женской сборной России Екатерина Гамова заявила РИА Новости, что планирует отправиться в США на торжественную церемонию введения новых членов в Международный зал славы волейбола.
Во вторник стало известно, что Гамова будет принята в Международный зал славы волейбола в 2026 году. Ранее экс-волейболистка сказала РИА Новости, что для нее это стало неожиданным событием. Торжественная церемония принятия новых членов пройдет 17 октября в Холиоке (штат Массачусетс, США).
"Планирую отправиться на торжественную церемонию в США", - сказала Гамова.
Последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Тетюхин в 2021 году.
Гамовой 45 лет, в составе сборной России она стала чемпионкой мира в 2006 и 2010 годах, а также завоевала серебряные медали летних Олимпийских игр 2000 и 2004 годов, является двукратной чемпионкой Европы (1999, 2001).