Психолог рассказала, как отучить ребенка от гаджетов

15:29 19.05.2026 (обновлено: 16:00 19.05.2026)
Нилова: гаджеты для ребенка следует сокращать через договоренности и правила

Девочка с планшетом
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Психолог Ольга Нилова рекомендует устанавливать четкие правила использования гаджетов для ребенка через договоренности и участие самого ребенка в принятии решений.
  • Следует постепенно сокращать время использования гаджетов, например, на 5–15 минут в день, и вводить дни без гаджетов.
  • Важно подавать личный пример и предлагать ребенку альтернативы гаджетам, такие как рисование, рукоделие или музыка.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Гаджеты и их использование ребенком следует сокращать через договоренности, правила и постепенное уменьшение времени использования, рассказала психолог Ольга Нилова.
"Заранее обговорите с ребенком и установите четкие правила использования гаджета. Ребенок должен быть причастен к этому решению. Можно использовать таймер — песочные часы, электронные устройства или встроенные приложения, которые сигнализируют об окончании времени", - сказала Нилова информационному порталу РИАМО.
Специалист порекомендовала вводить дни без гаджетов, а также не использовать их за столом, перед сном и во время семейных мероприятий.
"Если ребенок проводил в телефоне несколько часов, сокращать нужно постепенно — по 5–15 минут в день", - сказала Нилова, отметив, что за 5-10 минут до окончания времени стоит предупредить ребенка, чтобы избежать стресса.
Психолог подчеркнула, что если родитель забрал у ребенка телефон, то стоит предложить альтернативу, например рисование, рукоделие или музыку.
"Главное — это личный пример. Если родители сами постоянно в телефоне, ребенок будет делать так же", - заключила специалист.
