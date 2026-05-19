Психолог рассказала, как отучить ребенка от гаджетов

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Гаджеты и их использование ребенком следует сокращать через договоренности, правила и постепенное уменьшение времени использования, рассказала психолог Ольга Нилова.

"Заранее обговорите с ребенком и установите четкие правила использования гаджета. Ребенок должен быть причастен к этому решению. Можно использовать таймер — песочные часы, электронные устройства или встроенные приложения, которые сигнализируют об окончании времени", - сказала Нилова информационному порталу РИАМО

Специалист порекомендовала вводить дни без гаджетов, а также не использовать их за столом, перед сном и во время семейных мероприятий.

"Если ребенок проводил в телефоне несколько часов, сокращать нужно постепенно — по 5–15 минут в день", - сказала Нилова, отметив, что за 5-10 минут до окончания времени стоит предупредить ребенка, чтобы избежать стресса.

Психолог подчеркнула, что если родитель забрал у ребенка телефон, то стоит предложить альтернативу, например рисование, рукоделие или музыку.