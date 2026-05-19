Французский политик считает перевооружение ФРГ опаснее "российской угрозы" - РИА Новости, 19.05.2026
17:30 19.05.2026
Французский политик считает перевооружение ФРГ опаснее "российской угрозы"

© AP Photo / Laurent Cipriani — Флориан Филиппо
Флориан Филиппо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что перевооружение армии Германии опаснее, чем мнимая "российская угроза".
  • Всякий раз, когда Германия перевооружается, это заканчивается плохо для Франции и всего мира, добавил политик.
ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что для его страны перевооружение армии Германии опаснее, нежели мнимая "российская угроза".
Ранее французское специализированное издание Cerifa выпустило материал о перевооружении армии ФРГ и намерении Берлина построить "самую мощную армию Европы", что будет означать полный разрыв с военной доктриной государства, сложившейся после Второй мировой войны.
"Это несравненно опаснее для нас, чем так называемая "российская угроза"! Всякий раз, когда Германия перевооружается, то это всегда заканчивается (очень - ред.) плохо для Франции и для мира!" – написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х, комментируя публикацию Cerifa.

Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза".
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
