Не менее десяти тысяч учителей физкультуры повысят квалификацию в 2026 году

ТУЛА, 19 мая - РИА Новости. Не менее 9 тысяч учителей физкультуры пройдут обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 2026 году, сообщил замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев.
В Тульской области проходит Всероссийский съезд учителей физической культуры.
Он отметил, что в 2025 году программы повышения квалификации прошли около 8,7 тысяч учителей физкультуры.
Наиболее активно программы повышения квалификации реализуются, по словам замминистра, в Московской, Ленинградской, Ростовской и Тульской областях, Красноярском и Краснодарском краях.
Профессиональная переподготовка учителей физкультуры наиболее активно осуществляется в Рязанской, Московской и Орловской областях, Ставропольском крае и Республике Татарстан.