Конгресс США не выделял новое финансирование для Украины с апреля 2024 года.

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Американские законодатели с апреля 2024 года не принимали пакетов дополнительного финансирования для поддержки Украины, переложив основную материальную нагрузку на европейских союзников, согласно отчету генерального инспектора Пентагона для конгресса.
"Конгресс США не выделял дополнительного финансирования для операции "Атлантическая решимость" и поддержки Украины с апреля 2024 года", - говорится в отчете.
Согласно отчету, на конец отчетного квартала чистый остаток средств, доступных для заключения новых контрактов для операции "Атлантическая решимость" и поддержку Украины, составлял 11,91 миллиарда долларов, тогда как сумма уже оформленных обязательств (забронированных, но еще не выплаченных средств) достигла 61,74 миллиарда долларов.
Президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны альянса отправляют Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.