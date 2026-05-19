В Тульской области пройдет фестиваль "Дикая Мята"
20:43 19.05.2026 (обновлено: 22:31 19.05.2026)
В Тульской области 19-21 июня пройдет фестиваль "Дикая Мята"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Музыкальный фестиваль "Дикая Мята" пройдет 19–21 июня в Тульской области и объединит более 130 концертов в течение трех дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
"Фестиваль пройдет с 19 по 21 июня. В течение трех дней гостей ждут более 130 концертов, а также лекции, творческие встречи, театральные перформансы, спортивные турниры, арт-практики и ярмарки", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что мероприятие стало крупнейшим независимым загородным музыкальным событием в стране, а именно площадкой, где формируется музыкальный вектор и новые артисты впервые встречаются с широкой аудиторией. При этом фестиваль традиционно держится особняком от мейнстримовых мероприятий: акцент делается на ярких независимых исполнителях, задающих актуальные тренды, а также на развитии инфраструктуры, где команда выступает в роли новатора.
Директор по работе с независимыми артистами и лейблами в Pulse Владимир Юрченко отметил, что фестиваль остается примером сильного бренда с продуманной локацией, имиджем и аудиторией.
"Дикая Мята" - отличный пример сильного фестивального бренда. Локация, имидж и аудитория прекрасно продуманы и организованы. Особое внимание всегда привлекает свежий, незашоренный состав. На любой сцене можно найти неожиданные открытия и тех, кто готовит специальные фестивальные сеты", - сказал Юрченко, чьи слова приводятся в сообщении.
Медиаменеджер также добавил, что фестиваль сохраняет свою ключевую функцию - открывать новых артистов, которые спустя несколько лет возвращаются на площадку уже в статусе хедлайнеров.
Участники группы "Бонд с кнопкой" подчеркнули значимость фестиваля для молодых исполнителей.
"Дикая Мята" была первым большим фестивалем, на котором мы выступили, сразу на главной сцене. Это было смело со стороны организаторов и потребовало от нас смелости тоже", — отметили музыканты, которых цитирует пресс-служба фестиваля.
Организаторы добавили, что придерживаются принципа отсутствия социальных разграничений: на территории нет фан- и VIP-зон, а музыканты, зрители и представители индустрии находятся в одном пространстве - у сцен, на ярмарке, в кемпингах и на лекциях. Всем гостям будет доступна бесплатная питьевая вода и душевые с горячей водой, оборудованные кемпинги, комната матери и ребенка, а также бассейн и сап-станция.
Кроме того, на площадке будут работать видовой ресторан и большой фудкорт с кухнями разных форматов.
В программе 2026 года представлены различные форматы выступлений, при этом отдельный акцент будет сделан на музыке, созданной без участия искусственного интеллекта.
На фестивале "Дикая Мята-2026" выступят "Бонд с кнопкой", Ёлка, "Танцы Минус", IOWA, TMNV, polnalyubvi, Найк Борзов, TRITIA, "Гудтаймс", ssshhhiiittt!, Нейромонах Феофан, Драгни с оркестром и другие артисты.
РИА Новости - информационный партнер фестиваля.
