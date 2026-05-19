"Будут дергать за ниточки". В ЕС приготовились к худшему - РИА Новости, 19.05.2026
08:00 19.05.2026 (обновлено: 11:24 19.05.2026)
Тюнь: чрезмерная зависимость от американского СПГ несет риски для ЕС

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Светлана Медведева. Евросоюз все больше полагается на американский СПГ — чтобы компенсировать потоки, выпавшие с Ближнего Востока. В результате в этом году США могут обойти крупнейшего поставщика — Норвегию. Но аналитики предостерегают: чрезмерная зависимость от заокеанского импорта опасна.

Дышат в спину

В первом квартале 2025-го на США приходилось 25 процентов поставок газа в ЕС, год спустя — 29. У Норвегии — 30 процентов.
"Учитывая перебои в экспорте из Катара из-за продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке, полагаем, что США превзойдут Норвегию", — сообщили в Институте экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA).
Норвегия пользуется трубопроводами. И мощности давно на пределе.
В прошлом году 58 процентов СПГ, приобретенного ЕС, были американскими. К 2028-му ожидают 80 процентов.
© AP Photo / LAWRENCE JACKSONТанкер СПГ в Массачусетсе
Вопрос зависимости

Европейцы забеспокоились.
"Возникают вопросы зависимости от одной страны-поставщика", — отмечается в докладе Агентства по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER).
В ЕС постоянно рассуждали о диверсификации, а добились прямо противоположного, указывает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Американский газ для Европы — не идеальный, а просто самый доступный аварийный источник, уточняет генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.
США и так крупнейший экспортер СПГ в мире, а недавно там сообщили о строительстве еще одного большого СПГ-комплекса на 9,5 миллиона тонн в год. И это эффективный инструмент экономического и геополитического воздействия.
"Поставщик, контролирующий критический импорт, может влиять не только на цену, но и на условия контрактов, сроки, инвестиционные решения и общий фон переговоров по торговле и безопасности. Газ не превращается в "оружие" автоматически, но зависимость такого масштаба почти всегда становится политическим аргументом", — рассуждает эксперт.
У ЕС почти нет пространства для маневра. Чем меньше альтернатив — Катара, новых ВИЭ-мощностей, тем сильнее позиции США.
Но есть и другой аспект проблемы.
"Американцы понастроят СПГ-заводов, и у них рано или поздно возникнет ситуация, когда цены на внутреннем рынке станут определяться ценами на внешнем. То есть газ подорожает. Тогда возможны определенные ограничения на экспорт. В результате заокеанский СПГ, на который рассчитывали, до Европы просто не доберется", — говорит Юшков.
И добавляет: опасность для ЕС в том, что американцы всегда исходят из собственных интересов. Они легко могут прекратить поставки.
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Тернберри, Шотландия
Последствия

Что касается возобновляемой энергетики, то это долгосрочная перспектива. Отказаться от СПГ в ЕС пока не смогут, подчеркивает заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.
В 2026-2027 годах Европе выгодно покупать американский газ, потому что это латает брешь в поставках. В 2028-м выгода обернется стратегической уязвимостью, полагает Даниил Тюнь.
Для экономики это означает более высокую и волатильную цену энергии, для промышленности — ухудшение конкурентоспособности, для политики — сокращение пространства для самостоятельных решений, продолжает эксперт. Правильное решение проблемы не "отказаться от американского газа", а исключить превращение временной страховки в постоянную монозависимость.
CC0 / Official White House Photo by Shealah Craighead / Президент США Дональд Трамп на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
