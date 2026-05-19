Евросоюз обучил более 90 тысяч солдат ВСУ, заявил генерал EUMC

БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Евросоюз обучил свыше 90 тысяч солдат ВСУ, сообщил во вторник председатель военного комитета Европейского союза (EUMC) генерал Шон Клэнси.
"Сила ЕС проявляется, например, в нашей миссии по военной помощи (Украине - ред.), в рамках которой мы на сегодняшний день подготовили 93 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины", - заявил Клэнси в интервью Euronews.
Генерал отметил, что ЕС планирует продолжать военную поддержку Киева.