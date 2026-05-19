Politico: ЕС может перейти на продление санкций против России раз в год

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС рассматривает возможность продления санкций против РФ раз в год, а не каждые шесть месяцев.
- Лидеры ЕС обсудят это изменение на саммите в Брюсселе в следующем месяце.
- Инициатива о продлении санкций возникла на прошлой неделе во время подготовки к саммиту.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность принимать решение о продлении санкций против РФ раз в год, а не каждые шесть месяцев, сообщает издание Politico со ссылкой на еврочиновников.
По словам собеседников издания, инициатива возникла на прошлой неделе во время подготовки к саммиту, который должен пройти в середине июня.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
26 сентября 2025, 08:53