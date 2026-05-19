Politico: ЕС может перейти на продление санкций против России раз в год

Краткий пересказ от РИА ИИ ЕС рассматривает возможность продления санкций против РФ раз в год, а не каждые шесть месяцев.

Лидеры ЕС обсудят это изменение на саммите в Брюсселе в следующем месяце.

Инициатива о продлении санкций возникла на прошлой неделе во время подготовки к саммиту.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность принимать решение о продлении санкций против РФ раз в год, а не каждые шесть месяцев, сообщает издание Politico со ссылкой на еврочиновников.

"Лидеры ЕС обсудят продление временных рамок блока для подтверждения санкций против России с шести месяцев до года, когда соберутся в Брюсселе в следующем месяце", - говорится в публикации со ссылкой на пятерых дипломатов и нескольких официальных лиц из Евросоюза.

По словам собеседников издания, инициатива возникла на прошлой неделе во время подготовки к саммиту, который должен пройти в середине июня.