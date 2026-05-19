Назван самый эффективный способ защиты от клещевого энцефалита

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эффективно защитить от клещевого энцефалита и выработать необходимый иммунитет может только трехкратное введение вакцины.
- Эндемичных регионов по клещевому энцефалиту в России из года в год одни и те же: Сибирь, Дальний Восток и север России.
- В зоне риска находятся люди, чья деятельность связана с животноводством и частым пребыванием на природе, а также те, кто собирается в поездку в эндемичный регион России.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Эффективно защитить и выработать необходимый иммунитет у человека против клещевого энцефалита может только трехкратное введение вакцины, сообщила РИА Новости врач-инфекционист Елена Мескина.
"К сожалению, у нас нет средств для лечения вируса клещевого энцефалита, поэтому единственным методом надежной профилактики является прививка, которая является доступной. Но надо помнить, для того чтобы получить хороший защитный иммунитет, нужно сделать три прививки. Как правило, на это нужно как минимум полгода, то есть две прививки с интервалом около месяца и через полгода третья прививка", — сказала Мескина.
Она добавила, что эндемичных регионов по клещевому энцефалиту в России не становится больше: из года в год в список входят одни и те же территории. Среди них можно выделить Сибирь, Дальний восток и север России.
По словам врача, в зоне риска находятся люди, чья деятельность связана с животноводством и частым пребыванием на природе. Эта категория граждан в обязательном порядке должна быть привита от этой инфекции. Кроме того, те люди, которые собираются в поездку в эндемичный по клещевому энцефалиту регион России, должны заранее подготовиться и вакцинироваться.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал полный перечень регионов с указанием районов, которые эндемичны по клещевому энцефалиту в России.
Врач назвала неочевидные способы защиты от клещей
12 мая, 04:15