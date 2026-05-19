Назван самый эффективный способ защиты от клещевого энцефалита

"К сожалению, у нас нет средств для лечения вируса клещевого энцефалита, поэтому единственным методом надежной профилактики является прививка, которая является доступной. Но надо помнить, для того чтобы получить хороший защитный иммунитет, нужно сделать три прививки. Как правило, на это нужно как минимум полгода, то есть две прививки с интервалом около месяца и через полгода третья прививка", — сказала Мескина.