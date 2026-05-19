Глава Энергодара назвал ночную атаку ВСУ на город подлой тактикой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Энергодара Максим Пухов назвал атаки ВСУ подлой тактикой, направленной на психологическое давление на жителей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Глава города-спутника Запорожской АЭС Энергодара Максим Пухов назвал подлой тактикой ночную атаку ВСУ на город с целью психологического давления на жителей.
Энергодар подвергся ночью 40 атакам, пострадавших нет, сообщал во вторник губернатор Евгений Балицкий.
"Цель атак - не только инфраструктура, но и психологическое давление на нас. Это подлая тактика", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".